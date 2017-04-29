В Москве зафиксирован самый теплый день с начала года

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Предпоследний день апреля стал самым теплым с начала года в Москве. К 13:00 мск столбики термометров на главной метеостанции города - ВДНХ - показали плюс 21 градус, сообщили в столичном Метеобюро.

"Это самая высокая температура воздуха в Москве с начала текущего года и весны. До этого теплым днем года считался день 11 апреля, когда воздух прогрелся до 19,6 градуса выше нуля", - уточнил представитель метеослужбы.

В столице отмечается резкое потепление. Еще накануне в Москве было всего около плюс 7 градусов.