Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве зафиксирован самый теплый день с начала года

Москва
29 апреля, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Столбики термометров на главной метеостанции города показали плюс 21 градус

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Предпоследний день апреля стал самым теплым с начала года в Москве. К 13:00 мск столбики термометров на главной метеостанции города - ВДНХ - показали плюс 21 градус, сообщили в столичном Метеобюро.

"Это самая высокая температура воздуха в Москве с начала текущего года и весны. До этого теплым днем года считался день 11 апреля, когда воздух прогрелся до 19,6 градуса выше нуля", - уточнил представитель метеослужбы.

В столице отмечается резкое потепление. Еще накануне в Москве было всего около плюс 7 градусов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Путина и Порошенко
2
Ле Пен и Дюпон-Эньян объявили о создании предвыборной коалиции
3
Активисты вывалили мусор к домам ответственных за чистоту чиновников в Крыму
4
У СК РФ есть доказательства участия Яценюка в расстреле российских военных в Чечне
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
7
В Минске задержан один из оппозиционных лидеров Статкевич
Темы дня
Загрузка...
Реклама