Теплоход с пассажирами сел на мель в центре Москвы

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Теплоход, на борту которого было около 60 отдыхающих, сел на мель на реке в центре Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, никто не пострадал.

"Информация о том, что под Новоспасским мостом теплоход сел на мель, поступила в 16:57 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве. Незамедлительно к месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения", - рассказали в пресс-службе.

Московские спасатели с помощью катеров эвакуировали на берег около 60 пассажиров.

"Никто не пострадал. В 17:29 теплоход с мели сошел", - заключили в ГУ МЧС.