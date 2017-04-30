Сотрудники МЧС спасли младенца при тушении пожара на севере Москвы

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пожарные спасли младенца при тушении возгорания пластиковой посуды в квартире на севере Москвы. Как сообщили ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, ребенок находился в квартире один.
"Поступило сообщение о запахе дыма в квартире на четвертом этаже по адресу: Ленинградский проспект, 75 корпус 1. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения вскрыли дверь в квартире и ликвидировали загорание пластиковой посуды на плите на площади 0,5 кв. м", - сообщили в МЧС, отметив, что дома не было никого, кроме ребенка, возраст которого по виду - до года.
Младенец был спасен и передан сотрудникам полиции, приехавшим на место происшествия.