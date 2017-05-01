Работы по отключению отопления начались в Москве

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Энергетики с 08:00 мск приступили к отключению отопления в Москве. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Системы теплоснабжения с сегодняшнего дня переводятся на летний режим работы", - сказал Бирюков.
Он напомнил, что отопительный период в Москве завершается при среднесуточной температуре наружного воздуха выше плюс 8 градусов в течение пяти суток подряд с тенденцией к повышению.
"Отключение отопления пройдет за три дня, поэтапно, со следующей последовательностью: промышленные, административные, жилые здания, школы и детские сады, больницы и поликлиники", - уточнил заммэра.
По его словам, в столице начинаются профилактические работы на системах теплоснабжения 73 тысяч зданий, в том числе более 33 тыс. жилых домов и 7,5 тыс. социальных объектов. Работы также коснутся районных и квартальных тепловых станций, малых котельных и тепловых пунктов. "Подготовка к отопительному сезону 2017-2018 годов завершится в Москве к 25 августа", - сказал Бирюков.