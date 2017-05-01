Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Работы по отключению отопления начались в Москве

Москва
1 мая, 9:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Отопительный период в Москве завершается при среднесуточной температуре выше 8 градусов тепла в течение пяти суток подряд, напомнил заммэра по вопросам ЖКХ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Энергетики с 08:00 мск приступили к отключению отопления в Москве. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Системы теплоснабжения с сегодняшнего дня переводятся на летний режим работы", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что отопительный период в Москве завершается при среднесуточной температуре наружного воздуха выше плюс 8 градусов в течение пяти суток подряд с тенденцией к повышению.

"Отключение отопления пройдет за три дня, поэтапно, со следующей последовательностью: промышленные, административные, жилые здания, школы и детские сады, больницы и поликлиники", - уточнил заммэра.

По его словам, в столице начинаются профилактические работы на системах теплоснабжения 73 тысяч зданий, в том числе более 33 тыс. жилых домов и 7,5 тыс. социальных объектов. Работы также коснутся районных и квартальных тепловых станций, малых котельных и тепловых пунктов. "Подготовка к отопительному сезону 2017-2018 годов завершится в Москве к 25 августа", - сказал Бирюков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Таиланде в результате инцидента с рейсом "Аэрофлота" пострадали 27 человек
2
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
3
В Москве неизвестные похитили у мужчины более 2 млн рублей
4
NYT: Трамп не предупредил Госдеп и Совет нацбезопасности о приглашении Дутерте
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Мэр Москвы поздравил жителей столицы с Праздником Весны и Труда
7
Участники пробега "Дороги Победы - на Берлин" прибыли в Польшу
Темы дня
Загрузка...
Реклама