Мэр Москвы поздравил жителей столицы с Праздником Весны и Труда

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Первомайская демонстрация профсоюзов проходит в Москве на Красной площади. Участников шествия и всех москвичей поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Когда мы в прошлом году собирались здесь, на Красной площади, мы говорили о том, что Москва и москвичи преодолеют любые сложности, проблемы. Сегодня мы можем сказать, что так и получилось: в Москве создаются десятки новых предприятий, технопарков, десятки тысяч новых рабочих мест, медленно, но повышается реальная заработная плата, продолжает строиться жилье, детские сады, школы, больницы, дорожные развязки, метро, в прошлом году мы сдали МЦК (Московское центральное кольцо - прим. ТАСС)," - сказал мэр Москвы.

"Москва развивается, у Москвы хорошее настроение, боевое. У нас все получится! Поздравляю с Первомаем, Праздником Весны и Труда!", - добавил он.

Вместе с мэром Москвы в шествии принимают участие председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков и председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. По данным организаторов, в шествии принимают участие около 100 тыс. человек. Среди них учителя, врачи, работники промышленности, сферы жилищно-коммунального хозяйства, торговли, спортсмены.

В этом году демонстрация проходит под лозунгом "За достойную работу, зарплату, жизнь!". Ритм колонне задает громкая музыка, праздничную атмосферу на главной площади страны создают разноцветные шары и флаги белого, красного и синего цветов. Над трибунами со зрителями развеваются транспаранты с лозунгами "Труду - достойную цену", "За мир и стабильность", "За развитие и процветание Москвы".

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), традиционно выступающая организатором массовых первомайских акций, прогнозирует, что в этом году демонстрации по случаю 1 мая соберут около 2,5 млн человек, они пройдут более чем в 700 городах и рабочих поселках. Шествия профсоюзов в регионах дополнят колонны многодетных семей, эстафеты и массовые дегустации национальных блюд.