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В конце рабочей недели в Москве ожидаются заморозки

Москва
1 мая, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 1 мая./ТАСС

Дневные температуры не превысят 6-11 градусов, ночью возможно похолодание до минус 2

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МОСКВА, 1 мая./ТАСС/. Ночное похолодание до минус 2 градусов ожидается в московском регионе в пятницу, 5 мая, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Согласно предварительным прогнозам метеослужбы, дневные температуры к концу недели не превысят 6-11 градусов. Понижение температуры начнется со среды, 3 мая. Ночью будет 6-8, днем - от 13 до 15 градусов.

"В четверг ночью столбики термометров покажут 4-6 градусов, днем воздух прогреется до 11-13 градусов, в ночь на пятницу, 5 мая, ожидается минус 2 - плюс 3 градуса, днем будет от 11 до 16 тепла",- уточнил представитель ведомства. В выходные ночью - от 1 до 6 градусов, днем - не выше 11.

По предварительным расчетам, в День Победы будет прохладно - около 10 градусов. В течение недели местами возможны небольшие дожди.

Накануне циклон принес в Москву теплый воздух, столбики термометров в столице поднялись до плюс 24,5 градуса. Не хватило всего 0,2 градуса для повторения температурного рекорда для 30 апреля, который был установлен в 1969 году. И это был самый теплый день нынешнего апреля.

В ряде городов Центральной России рекорды все же состоялись. В Рославле было 24,6, в Брянске - 26,2, в Твери - 26,3, во Владимире 24,1 градуса.

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