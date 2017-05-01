В конце рабочей недели в Москве ожидаются заморозки

Мутко: участие студентов-волонтеров в мероприятиях ЧМ-2018 нужно засчитать за практикуСпорт 1 мая, 14:06
Болгарин Ценов переизбран главой UWW-EuropeСпорт 1 мая, 14:02
Аэропорт Сочи ожидает до 38 тысяч пассажиров в день на время проведения Кубка конфедерацийСпорт 1 мая, 14:00
В первомайском митинге ЛДПР в центре Москвы приняли участие около 1,5 тыс. человекОбщество 1 мая, 13:49
Мутко: призовой фонд финала Кубка России по футболу составляет около 10 млн рублейСпорт 1 мая, 13:40
Брагин: перспективы хоккеиста Капризова в ЦСКА пока выглядят туманноСпорт 1 мая, 13:23
Мутко считает, что в финальном матче Кубка России "Урал" - "Локомотив" нет фаворитаСпорт 1 мая, 13:17
Финал Кубка России в фан-зоне Екатеринбурга посмотрят около 2 тысяч болельщиков ФК "Урал"Спорт 1 мая, 13:11
Хоккеист "Салавата Юлаева" Капризов перешел в московский ЦСКАСпорт 1 мая, 13:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 мая./ТАСС/. Ночное похолодание до минус 2 градусов ожидается в московском регионе в пятницу, 5 мая, сообщили в Гидрометцентре РФ.
Согласно предварительным прогнозам метеослужбы, дневные температуры к концу недели не превысят 6-11 градусов. Понижение температуры начнется со среды, 3 мая. Ночью будет 6-8, днем - от 13 до 15 градусов.
"В четверг ночью столбики термометров покажут 4-6 градусов, днем воздух прогреется до 11-13 градусов, в ночь на пятницу, 5 мая, ожидается минус 2 - плюс 3 градуса, днем будет от 11 до 16 тепла",- уточнил представитель ведомства. В выходные ночью - от 1 до 6 градусов, днем - не выше 11.
По предварительным расчетам, в День Победы будет прохладно - около 10 градусов. В течение недели местами возможны небольшие дожди.
Накануне циклон принес в Москву теплый воздух, столбики термометров в столице поднялись до плюс 24,5 градуса. Не хватило всего 0,2 градуса для повторения температурного рекорда для 30 апреля, который был установлен в 1969 году. И это был самый теплый день нынешнего апреля.
В ряде городов Центральной России рекорды все же состоялись. В Рославле было 24,6, в Брянске - 26,2, в Твери - 26,3, во Владимире 24,1 градуса.