В Москве около 1,5 млн человек приняли участие в мероприятиях, посвященных 1 Мая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Около 1,5 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 1 Мая; нарушений общественного порядка не допущено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В массовых мероприятиях и народных гуляньях в день 1 Мая приняли участие около 1,5 млн человек. Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивают сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии и народных дружин", - сказали в главке.

По словам собеседника, чрезвычайных происшествий и серьезных нарушений общественного порядка не допущено.