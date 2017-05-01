В Москве около 1,5 млн человек приняли участие в мероприятиях, посвященных 1 Мая

Шарапова вернулась в рейтинг WTA, заняв 262-е местоСпорт 1 мая, 18:28
Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ АртамоноваПолитика 1 мая, 17:56
Полба от Пушкина, регата тримаранов и танцевальный флешмоб: регионы отмечают ПервомайВ стране 1 мая, 17:48
В Стамбуле против демонстрантов применили слезоточивый газМеждународная панорама 1 мая, 17:45
Гол Ятченко с пенальти принес "Крыльям Советов" ничью с "Оренбургом" в матче РФПЛСпорт 1 мая, 17:35
Стадион "Фишт" 15 мая планирует получить акт соответствия ФИФАСпорт 1 мая, 17:19
Данни: нельзя говорить, что Луческу в "Зените" не влился в коллективСпорт 1 мая, 17:14
Трамп рассказал, что решение о нанесении удара по Сирии было труднымМеждународная панорама 1 мая, 17:10
Митинг на Марсовом поле в Петербурге прошел без нарушений порядкаОбщество 1 мая, 17:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Около 1,5 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 1 Мая; нарушений общественного порядка не допущено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
"В массовых мероприятиях и народных гуляньях в день 1 Мая приняли участие около 1,5 млн человек. Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивают сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии и народных дружин", - сказали в главке.
По словам собеседника, чрезвычайных происшествий и серьезных нарушений общественного порядка не допущено.