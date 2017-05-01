Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве около 1,5 млн человек приняли участие в мероприятиях, посвященных 1 Мая

Москва
1 мая, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что чрезвычайных происшествий и серьезных нарушений общественного порядка не допущено

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Около 1,5 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 1 Мая; нарушений общественного порядка не допущено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В массовых мероприятиях и народных гуляньях в день 1 Мая приняли участие около 1,5 млн человек. Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивают сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии и народных дружин", - сказали в главке.

По словам собеседника, чрезвычайных происшествий и серьезных нарушений общественного порядка не допущено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
8
"Хрупкий мир": в Москве проходит чемпионат по скульптуре из песка
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
2
Макрон пригрозил выходом Франции из ЕС, если союз не проведет реформы
3
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
4
Трамп рассказал, что решение о нанесении удара по Сирии было трудным
5
Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Артамонова
6
"Нафтогаз": стоимость транзита газа через Украину значительно снизится с 2020 года
7
В Таиланде в результате инцидента с рейсом "Аэрофлота" пострадали 27 человек
Темы дня
Загрузка...
Реклама