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Первомай в Москве стал самым теплым днем с начала 2017 года

Москва
1 мая, 22:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Термометры зафиксировали плюс 24,8 градусов

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Первомай в российской столице стал самым теплым днем с начала 2017 года. Как сообщили в столичном Метеобюро, термометры зафиксировали плюс 24,8 градусов.

"Таким образом, сегодняшний день стал самым теплым с начала текущего года в Москве. До этого самым теплым считался день 30 апреля. В минувшее воскресенье воздух в столице прогрелся до 24,5 градусов", - отметил представитель метеослужбы.

Рекорд этого дня (плюс 26,3 градуса) принадлежит 1977 году.

По предварительным прогнозам синоптиков, летнее тепло продержится в Москве до среды. Во второй половине недели ожидается похолодание. В ночь на пятницу воздух может остыть до минус 2 градусов, днем будет около 10 градусов тепла.

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