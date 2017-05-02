На юго-западе Москвы сгорел троллейбус

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МОСКВА, 2 мая./ТАСС/. Троллейбус загорелся во время движения по маршруту на юго-западе столицы, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 06:16 поступило сообщение о возгорании троллейбуса на Севастопольском проспекте возле дома 81. До прибытия пожарных все пассажиры и водитель покинули транспорт, возгорание произошло на площади 10 кв. метров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.
"В настоящее время пожар потушен", - добавили в ГУ МЧС.