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На юго-западе Москвы сгорел троллейбус

Москва
2 мая, 7:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 2 мая./ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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МОСКВА, 2 мая./ТАСС/. Троллейбус загорелся во время движения по маршруту на юго-западе столицы, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 06:16 поступило сообщение о возгорании троллейбуса на Севастопольском проспекте возле дома 81. До прибытия пожарных все пассажиры и водитель покинули транспорт, возгорание произошло на площади 10 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

"В настоящее время пожар потушен", - добавили в ГУ МЧС.

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