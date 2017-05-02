На юго-западе Москвы сгорел троллейбус

МОСКВА, 2 мая./ТАСС/. Троллейбус загорелся во время движения по маршруту на юго-западе столицы, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 06:16 поступило сообщение о возгорании троллейбуса на Севастопольском проспекте возле дома 81. До прибытия пожарных все пассажиры и водитель покинули транспорт, возгорание произошло на площади 10 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

"В настоящее время пожар потушен", - добавили в ГУ МЧС.