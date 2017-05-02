Мэр Москвы открыл Даниловский рынок после реконструкции

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Инвестор выполнил все обязательства перед городом по реконструкции Даниловского рынка в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая результаты ремонтных работ на рынке.

"В Москве прошли большой путь по реорганизации рыночной торговли: от Черкизовского рынка, рынка в Лужниках до вот такого, как Даниловский рынок. Здесь созданы первоклассные условия, инвестор выполнил те обязательства, которые у него были перед городом, и техническое задание, которое было на реконструкцию рынка. Теперь это не просто рынок, но место общения людей, хорошие фуд-корты, мастер-классы", - сказал Собянин.

Он выразил надежду, что "такие рынки будут популярны среди москвичей".

Даниловский рынок был построен в 1986 году на улице Мытной, 74 в Южном округе столицы. На нем можно купить свежие овощи и фрукты, мясные, молочные продукты, а также поесть в 25 кафе, расположенных по периметру рынка.

До 2014 года рынок принадлежал городу. Затем правительство столицы осуществило его приватизацию с условием проведения капитального ремонта и благоустройства. По результатам торгов 100% акций рынка приобрела компания ООО "Эксперт Юнион" (входит в холдинг Ginza Project).

Масштабный капремонт

В настоящее время на рынке завершился масштабный капитальный ремонт, первый с момента открытия. Площадь работ превысила 12 тыс. кв. метров, включая около 4 тыс. кв. метров территории вокруг рынка. Стоимость ремонта составила 910 млн рублей. Во время ремонта Даниловский рынок продолжал работать.

В ходе работ было пересмотрено функциональное зонирование помещения рынка. В результате в центре расположился "остров" с рыбой и морепродуктами в шеститонных аквариумах с морской и пресной водой, а также на льду. От него лучами расходятся торговые зоны, включающие в себя: мясной, сырный, молочный и птичий отделы, отдел с соленьями и мясными деликатесами, а также небольшие гастрономические корнеры (corner - угол, часть, район).

В ходе ремонта освободилась мансарда в 400 кв. метров, где откроется первая в России кулинарная школа Джейми Оливера, а в административном здании рынка начал работу хостел для фермеров. Благоустройство также коснулось прилегающей к рынку территории: рядом появился сквер со скамейками и зеленью, со стороны 2-й Самаринской улицы организована парковка на 100 машино-мест.

В результате ремонта эффективность использования площадей рынка возросла с 35% до 53%.

Модернизация московских рынков

В 2011-2016 годах правительство Москвы практически завершило реорганизацию рыночной торговли, в ходе которой было закрыто большинство нестационарных рынков начала 1990-х годов.

Им на смену пришли региональные ярмарки и ярмарки выходного дня, а также стационарные рынки нового формата. В 2017 году в Москве будут работать свыше 200 сельскохозяйственных рынков и ярмарок на 15 тыс. рабочих мест.

Продолжается модернизация традиционных московских рынков. На 2017 год запланирована реконструкция Черемушкинского и Кунцевского рынков.