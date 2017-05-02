Дело против главы столичной компании прекращено после выплаты им долга по зарплате

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Столичная компания, осуществляющая монтаж оборудования на тепловых и атомных электростанциях, погасила задолженность по зарплате перед сотрудниками на 160 млн рублей. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в этой связи уголовное дело в отношении гендиректора компании было прекращено.
"Вину в совершении инкриминированных преступлений обвиняемый признал и полностью возместил в ходе расследования причиненный ущерб. Кроме того, зарплата была также выплачена более 1,7 тыс. работникам компании на общую сумму более 160 млн рублей", - сообщила она.
По версии следствия, с апреля по октябрь 2015 года 54-летний руководитель ОАО "Е-4 Центрэнергомонтаж" не выплачивал зарплату 200 сотрудникам, в результате образовалась задолженность более 30 млн рублей. Несмотря на поступления на расчетные счета организации достаточной суммы для выплаты зарплаты, гендиректор нарушил установленную законодательством очередность исполнения финансовых обязательств и расходовал эти средства для расчетов с контрагентами компании.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные руководителем организации из иной личной заинтересованности"). В связи с полным погашением задолженности, обвиняемый был полностью освобожден от уголовной ответственности, ему назначен штраф.