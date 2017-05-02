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Фестиваль "Москва - город для мотоциклистов" пройдет в столице 6 мая

Москва
2 мая, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Мотопарад пройдет с 09:00 до 11:00 мск. Старт запланирован на проспекте Академика Сахарова, окончание - на ВДНХ

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Мотофестиваль "Москва - город для мотоциклистов" в поддержку развития мотокультуры и безопасности на дорогах пройдет в столице 6 мая. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта, в его рамках по Садовому кольцу пройдет мотопарад, в котором примут участие около 2000 мотоциклистов.

"Основная цель фестиваля "Москва - город для мотоциклистов" - объединить мотосообщества города для совместного решения возникающих вопросов по развитию мотоинфраструктуры и пропаганде безопасности дорожного движения. Мероприятие может стать ежегодным и международным праздником. Также фестиваль позволит привлечь внимание к безопасности движения в городе и к мотокультуре Москвы", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Сбор колонны мотоциклистов будет проходить с 09:00 до 11:00 мск. Старт запланирован на проспекте Академика Сахарова, окончание - на ВДНХ.

Для обеспечения безопасности движения колонны перед заездом будет проведен обязательный осмотр техники.

По окончании мотопарада на площади вокруг скульптуры "Рабочий и Колхозница" состоится концерт с участием российских рок-групп. Кроме того, пройдет мотовыставка тюнинговой и ретро техники, а также мотошоу. Там же будут организованы точки питания, бесплатная охраняемая парковка для мотоциклов и фотовыставка.

Очередность заезда мотоклубов была определена жеребьевкой в присутствии участников. При этом мотоклубы, которые не смогли принять участие в процедуре, будут выходить на старт в порядке очереди и в зависимости от времени прибытия на старт. Мотоклубы с экстремальной или провокационной идеологией не будут допущены к участию в мероприятии, политическая пропаганда любой направленности будет также запрещена.

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