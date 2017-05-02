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Полицейские на мотоциклах приступили к патрулированию улиц Москвы

Москва
2 мая, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Безопасность дорожного движения в столице ежедневно будут обеспечивать до 150 нарядов ДПС

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Мотовзвод Госавтоинспекции Москвы приступил к патрулированию улиц, проведя смотр готовности техники и личного состава службы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УГИБДД по Москве.

"На городской площадке на улице Дурова состоялся смотр готовности техники и личного состава службы Госавтоинспекции Москвы. Сотрудники выступили с показательными выступлениями навыков вождения мотоцикла на предельных скоростях в ограниченном пространстве, элементами трюковой езды на служебных мотоциклах", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с начала апреля сотрудники ГИБДД Москвы проводили ежедневные тренировки для отработки навыков управления мотоциклом.

"Ежедневно, в зависимости от складывающейся оперативной обстановки, службу по обеспечению безопасности дорожного движения в столице будут нести до 150 нарядов ДПС", - добавили в пресс-службе.

Возглавил открытие мотосезона Госавтоинспекции Москвы начальник столичного УГИБДД Виктор Коваленко.

"Большое количество мототранспорта выходит на улицы нашего города. Мы должны быть полностью готовы к обеспечению дорожной безопасности в столице. Мототранспорт позволяет значительно повысить оперативность сотрудников ГИБДД", - сказал он, отметив, что большой вклад в подготовку и оснащение мототехникой, экипировку личного состава оказывает московское правительство.

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