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Площадь пожара гаражном боксе с картоном достигла 1200 кв. метров

Москва
2 мая, 17:46 дата обновления: 2 мая, 18:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Пожар локализован, данных о пострадавших нет

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Площадь пожара в гаражном боксе с картоном возросла до 1200 кв. метров, но пожарным удалось его локализовать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По уточненным данным, происходит загорание складированного картона внутри металлического гаражного бокса на общей площади около 1200 кв. метров. В настоящее время пожар локализован", - сообщили в МЧС.

Данных о пострадавших нет.

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