Площадь пожара гаражном боксе с картоном достигла 1200 кв. метров

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Площадь пожара в гаражном боксе с картоном возросла до 1200 кв. метров, но пожарным удалось его локализовать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По уточненным данным, происходит загорание складированного картона внутри металлического гаражного бокса на общей площади около 1200 кв. метров. В настоящее время пожар локализован", - сообщили в МЧС.

Данных о пострадавших нет.