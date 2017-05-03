Сотрудники МЧС спасли 18 человек при пожаре на западе Москвы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Пожарные спасли 18 человек во время возгорания в квартире жилого дома на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В квартире на 7-м этаже дома 2/21 по Оршанский улице произошло загорание личных вещей и мебели на общей площади 36 кв. метров. В ходе ликвидации пожара было спасено 18 человек", - сказал собеседник агентства, отметив, что пожар уже ликвидирован.

Спасенные жители дома были переданы сотрудникам скорой помощи для осмотра. В МЧС отметили, что результате пожара есть пострадавшие.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в результате происшествия погиб один человек.