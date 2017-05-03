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Без осадков и до 17 градусов тепла ожидается в московском регионе

Москва
3 мая, 6:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Днем в четверг характер погоды не изменится - будет солнечно и сухо, но станет прохладнее

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют 3 мая сухую и теплую погоду в московском регионе.

"При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 13-15, по области - от 12 до 17 градусов тепла. Ветер северный 7-12 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью вновь без осадков, в столице столбики термометров покажут 4-6 градусов выше нуля, в Подмосковье - от 1 до 6 градусов. Ветер северный 5-10 м/с.

Днем в четверг характер погоды не изменится - будет солнечно и сухо, но станет прохладнее. В Москве воздух прогреется до 11-13, по области - от 10 до 15 градусов. Ветер северный 5-10 м/с.

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