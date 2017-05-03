Без осадков и до 17 градусов тепла ожидается в московском регионе

Трамп усомнился в словах Клинтон о виновных в ее поражении на выборахМеждународная панорама 3 мая, 6:24
"Известия": потребление спиртного в России в 2016 году снизилосьОбщество 3 мая, 5:31
Определились все участники плей-офф чемпионата мира по пляжному футболуСпорт 3 мая, 4:51
"Рейнджерс" победили "Оттаву" в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛСпорт 3 мая, 4:39
NY Post: американская журналистка, критиковавшая Трампа, будет модератором на ПМЭФМеждународная панорама 3 мая, 3:27
Всемирный банк предоставил Украине заем на $150 млнЭкономика и бизнес 3 мая, 2:37
Apple сообщила о снижении продаж iPhone при росте выручкиЭкономика и бизнес 3 мая, 2:19
Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных всеобщих выборовМеждународная панорама 3 мая, 2:08
Зидан: "Реалу" придется бороться за выход в финал ЛЧ в ответной игре с "Атлетико"Спорт 3 мая, 2:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют 3 мая сухую и теплую погоду в московском регионе.
"При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 13-15, по области - от 12 до 17 градусов тепла. Ветер северный 7-12 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.
Предстоящей ночью вновь без осадков, в столице столбики термометров покажут 4-6 градусов выше нуля, в Подмосковье - от 1 до 6 градусов. Ветер северный 5-10 м/с.
Днем в четверг характер погоды не изменится - будет солнечно и сухо, но станет прохладнее. В Москве воздух прогреется до 11-13, по области - от 10 до 15 градусов. Ветер северный 5-10 м/с.