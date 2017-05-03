Собянин: работы в парке "Зарядье" в Москве вступили в завершающую фазу

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Работы в парке "Зарядье" в столице вышли на финишную прямую. Об этом сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Зарядье" преображается, начинает становиться похожим не на груду бетона, а на парк. Идет активная посадка деревьев, кустарников", - сказал мэр. Всего, по его словам, будет высажено около 800 деревьев и около семи тысяч кустарников.

"Активно ведется строительство "парящего" моста, набережной, филармонии, информационного медиацентра, заповедной пещеры и ряда других объектов, в том числе кафе, ресторана. Мы видим, что осенью первые посетители смогут прийти в парк "Зарядье", - отметил Собянин. Кроме того, вокруг парка ведутся большие благоустроительные работы, добавил мэр.

"Нам необходимо связать парк "Зарядье" с основными пешеходными маршрутами города, поэтому сегодня в благоустройстве и реконструкции находятся сразу четыре площади - это Старая и Новая площади, Славянская, Лубянка. Кроме того, реконструируется и сеть улиц, которая прилегает к парку, в том числе и Варварка. Надеюсь, что все эти работы будут закончены в срок - осенью этого года", - сказал мэр.

Как рассказал журналистам гендиректор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин, строительные работы в Ледяной пещере и медиацентре планируется закончить в июле. "Сейчас ведутся работы по благоустройству территории, заканчивается подготовка под брусчатку. Приступили к посадке деревьев, следом планируется начать посадку кустарников и многолетних растений", - сказал Газизуллин. По его словам, паркинг готов на 90%, там остались только окраска стен и завершение финишных полов.

По медиацентру и Ледяной пещере черновая отделка завершена, в настоящее время там ведется чистовая отделка. В ресторане и кафе ведутся работы по инженерным внутренним системам и черновой отделке, "парящий" мост готов примерно на 80%. "На мосту завершается заливка бетона, она должна быть завершена в двадцатых числах мая, также начинается монтаж металлоконструкций, мы установили пробные ограждения из стекла. Верхнее покрытие будет из террасной доски, ограждающие конструкции филармонии также завершены, сейчас идет монтаж фасада", - отметил Газизуллин.