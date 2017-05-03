Мокрый снег и около 6 градусов тепла ожидаются в Москве на День Победы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Холодная погода с мокрым снегом и дождем ожидается в Москве в День Победы. По предварительным расчетам синоптиков Гидрометцентра РФ, днем воздух прогреется до 4-9 градусов.

"Будет облачно, ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега и около нуля градусов. Днем - облачно с прояснениями, временами будет приниматься дождь, температура воздуха, в среднем, составит плюс 6 градусов. За сутки может выпасть до 10 мм осадков, или порядка 20% майской нормы, которая составляет 51 мм", - отметил представитель метеослужбы, уточнив, что вероятность осадков составляет 75%.

Чтобы обеспечить солнечную погоду в Москве в небо готовы подняться 10 специальных самолетов Ан-12, Ан-26, Як-42. Городские власти выделили почти 300 млн рублей на разгон облаков 1, 9 мая и 12 июня.

Солнечную погоду на праздники в Москве традиционно обеспечивает спецавиация ВКС РФ. Процесс разгона облаков, называемый специалистами "засеиванием", осуществляется при помощи экологически чистых реагентов (йодистого серебра и мелкодисперсного цемента) на расстоянии до нескольких сотен километров от города.

Работа спецавиации никак не сказывается на графике столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских полетов коридоров.