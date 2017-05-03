Несколько станций московского метро изменят режим работы 7 и 9 мая

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Ряд станций Московского метрополитена изменит режим работы 7 мая в связи с генеральной репетицией военного парада, а также 9 мая, в День Победы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.
"7 мая в центре Москвы пройдет генеральная репетиция военного парада, посвященного Дню Победы, а 9 мая - сам праздничный парад. В эти дни режим работы некоторых станций метрополитена будет изменен", - сказали в пресс-службе.
Так, 7 мая с 07:00 мск до окончания генеральной репетиции военного парада в честь Дня Победы и 9 мая с 07:00 мск до окончания парада на Красной площади станции метро "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и для пересадки пассажиров. 7 и 9 мая на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" (в сторону Никольской улицы), "Китай-город" (в сторону улицы Ильинка, Китайгородского проезда и улицы Варварка).
9 мая в течение всего дня на станции "Парк Победы" вестибюль № 1 будет работать только на выход, а вестибюль № 2 - только на вход. Также в этот день с 12:00 мск до окончания праздничных мероприятий будет ограничен вход на станции метро "Парк Победы", "Кутузовская", "Киевская" Арбатско-Покровской, Кольцевой и Филевской линий, "Белорусская" Замоскворецкой и Кольцевой линий.
Кроме того, 9 мая после завершения праздничного салюта и народных гуляний будет ограничен вход пассажиров на станции метро "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Александровский сад", "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Боровицкая", "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Китай- город", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Парк культуры" Кольцевой и Сокольнической линий, "Октябрьская" Кольцевой и Калужско-Рижской линий, "Воробьевы горы", "Университет", "Спортивная" Сокольнической линии.
Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров заранее планировать маршруты своих поездок 7 и 9 мая.