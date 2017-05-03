Более 40 детей из Симферополя будут лечиться в столичной клинике

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Специалисты столичной Детской городской клинической больницы осмотрели и проконсультировали в Симферополе более 250 детей, более 40 из них будут направлены на лечение в Москву, сообщает пресс-служба Фонда святителя Василия Великого, ставшего одним из организаторов акции.
"С 29 апреля по 2 мая 14 ведущих специалистов Детской городской клинической больницы им. Башляевой осмотрели и проконсультировали около 250 детей, в том числе детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, из приемных семей и оставшихся без попечения родителей. По результатам осмотров было решено 46 детей направить на госпитализацию в Москву в Тушинскую детскую больницу", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в ТАСС.
В Фонде отметили, госпитализация будет организована после майских праздников Национальным Центром помощи пропавшим и пострадавшим детям. В столицу приедут пациенты в возрасте от пяти месяцев до 15 лет с различными неврологическими, гастроэнторологическими, кардиологическими и другими заболеваниями.
"По итогам акции будет заключено трехстороннее соглашение между Центром помощи пропавшим и пострадавшим детям, Детской городской клинической больницей им. Башляевой и Республиканской детской клинической больницей Симферополя. Оно будет предусматривать долгосрочное научно- практическое, методическое и образовательное сотрудничество", - добавили в пресс-службе.