Еще один капуцин плакса родился в Московском зоопарке

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Еще один капуцин плакса появился на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
"Малыш родился в конце апреля и все время сидит на матери, поэтому пока нельзя узнать его пол", - отмечается в сообщении.
Более самостоятельным он станет, когда ему исполнится три-четыре недели.
Мать детеныша - самка по имени Смолли. Совсем недавно, меньше месяца назад, у дочери Смолли - восьмилетней обезьяны по имени Нори - родился третий детеныш. Отец обоих детенышей - 11-летний самец по кличке Матрос, который родился в Московском зоопарке, долгое время жил в Екатеринбурге, а в 2015 году вернулся в Москву.
Так, теперь в Московском зоопарке живут шесть капуцинов. Капуцин плакса - небольшая обезьяна, которая издает звуки, напоминающие плач ребенка, за что и получила свое название. В природе капуцины обитают в Южной Америке, они отличаются длинным хватательным хвостом, на котором могут висеть, не держась ни за что конечностями.
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