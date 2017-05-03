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В Москве ищут мошенников, "продавших" места для торговых аппаратов на Белорусском вокзале

Москва
3 мая, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Двое граждан РФ от имени ОАО "РЖД" заключили договор на установку и эксплуатацию восьми вендинговых аппаратов в здании вокзала

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы разыскивают мошенников, "продавших" места для установки торговых аппаратов на Белорусском вокзале.

Как сообщили ТАСС в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП), проверка, проведенная по жалобе гендиректора одной из фирм, установила, что в январе 2017 года двое граждан РФ, действуя от имени компании, при отсутствии законных оснований распоряжаться имуществом ОАО "РЖД" заключили договор аренды недвижимого имущества с организацией для установки и эксплуатации восьми вендинговых аппаратов (для продажи кофе и продуктов) в здании Белорусского вокзала. В качестве оплаты аренды они получили почти 500 тыс. рублей.

"В дальнейшем незаконно установленное оборудование по требованию руководства вокзала было демонтировано и вывезено", - отметили в ММТП.

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с причинением значительного ущерба"). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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