В Москве ищут мошенников, "продавших" места для торговых аппаратов на Белорусском вокзале

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы разыскивают мошенников, "продавших" места для установки торговых аппаратов на Белорусском вокзале.
Как сообщили ТАСС в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП), проверка, проведенная по жалобе гендиректора одной из фирм, установила, что в январе 2017 года двое граждан РФ, действуя от имени компании, при отсутствии законных оснований распоряжаться имуществом ОАО "РЖД" заключили договор аренды недвижимого имущества с организацией для установки и эксплуатации восьми вендинговых аппаратов (для продажи кофе и продуктов) в здании Белорусского вокзала. В качестве оплаты аренды они получили почти 500 тыс. рублей.
"В дальнейшем незаконно установленное оборудование по требованию руководства вокзала было демонтировано и вывезено", - отметили в ММТП.
По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с причинением значительного ущерба"). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.