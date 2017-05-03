Собянин заверил, что основные работы по программе "Моя улица" завершатся в 2017 году

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что масштабные работы по благоустройству центра столицы в рамках программы "Моя улица", связанные с ограничением движения, закончатся в 2017 году.

"В этом году мы хотим закончить все работы по Бульварному и Садовому кольцу, Тверской и улицам, которые находятся вокруг "Зарядья". Это последний год таких масштабных работ в центре города, связанных с серьезными ограничениями уличного движения. Лучше это удовольствие не растягивать, а поставить наконец точку в данном вопросе", - сказал он в интервью телеканалу "Москва 24".

Мэр напомнил, что в прошлом году была благоустроена лишь треть Садового кольца, и в этом году работам подвергнутся оставшиеся две трети, и принес свои извинения москвичам, которым "придется потерпеть" неудобства из-за проводящихся работ по благоустройству центра столицы.

Кроме того, Собянин отметил, что в рамках благоустройства улиц в центре Москвы, помимо создания пешеходных зон, проходит реконструкция инженерных коммуникаций, которой все равно пришлось бы заниматься. "Это необходимые для города работы, даже не связанные с "Моей улицей". Рано или поздно все равно пришлось бы все это перекапывать", - заметил он.

"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более сотни улиц, в 2017 году в программу войдет более 80 пространств, включая улицы, въездные группы, крупные площади.