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Собянин заверил, что основные работы по программе "Моя улица" завершатся в 2017 году

Москва
3 мая, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Мэр также отметил, что в этом году в центре проходит реконструкция инженерных коммуникаций

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что масштабные работы по благоустройству центра столицы в рамках программы "Моя улица", связанные с ограничением движения, закончатся в 2017 году.

"В этом году мы хотим закончить все работы по Бульварному и Садовому кольцу, Тверской и улицам, которые находятся вокруг "Зарядья". Это последний год таких масштабных работ в центре города, связанных с серьезными ограничениями уличного движения. Лучше это удовольствие не растягивать, а поставить наконец точку в данном вопросе", - сказал он в интервью телеканалу "Москва 24".

Мэр напомнил, что в прошлом году была благоустроена лишь треть Садового кольца, и в этом году работам подвергнутся оставшиеся две трети, и принес свои извинения москвичам, которым "придется потерпеть" неудобства из-за проводящихся работ по благоустройству центра столицы.

Кроме того, Собянин отметил, что в рамках благоустройства улиц в центре Москвы, помимо создания пешеходных зон, проходит реконструкция инженерных коммуникаций, которой все равно пришлось бы заниматься. "Это необходимые для города работы, даже не связанные с "Моей улицей". Рано или поздно все равно пришлось бы все это перекапывать", - заметил он.

"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более сотни улиц, в 2017 году в программу войдет более 80 пространств, включая улицы, въездные группы, крупные площади.

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