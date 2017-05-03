Электрички временно не отправляются с Казанского вокзала в Москве

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Отправление электропоездов приостановлено с Казанского вокзала Москвы из-за сломанной электрички, остановившейся на путях в районе станции Электрозаводская. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 18:30 мск в районе остановочного пункта Электрозаводская по техническим причинам остановился пригородный поезд сообщением Москва - Пл. 47 км. С помощью маневрового тепловоза электричку отбуксируют обратно на Казанский вокзал. Временно с Казанского вокзала Москвы в рейсы не отправляются пригородные поезда", - отметили в пресс-службе.

Возможность объехать остановившуюся электричку есть, однако тогда маршрут пригородных поездов будет проходить по путям, не оборудованным пригородными платформами для посадки и высадки пассажиров. Поэтому, чтобы обеспечить перевозку пассажиров в часы пик, было принято решение убрать состав, освободить путь и потом возобновить движение поездов из Москвы.

"Из Москвы отправляются только "экспрессы", которые проходят этот участок без остановок. В Москву движение пригородных поездов на Казанском направлении МЖД осуществляется", - уточнили в пресс-службе.