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Солнечно, ветрено и до 15 градусов тепла ожидается в столичном регионе

Москва
4 мая, 6:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Осадков не ожидается

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в столичном регионе солнечную, сухую, но ветреную и прохладную погоду.

"Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 11-13 градусов, по области будет от 10 до 15 градусов",- уточнил представитель метеослужбы. Ожидается северный ветер до 5-10 м/с.

Предстоящей ночью также обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут ноль - плюс 2 градуса, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.

Днем в пятницу в Москве и области также будет солнечно и ветрено, в столице воздух прогреется до 12-14 градусов, по области будет от 10 до 15 градусов. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.

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