Две московские улицы назовут в честь выдающихся физиков

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Две улицы Москвы назовут в честь выдающихся физиков Ильи Франка и Юлия Харитона, сообщается на сайте мэрии Москвы.

"Две московские улицы будут названы в честь выдающихся советских физиков Ильи Франка и Юлия Харитона. Кроме того, одна из улиц города получит название Квантовая в честь термина "квант", означающего в физике наименьшее (неделимое) количество какой-либо величины. Такие названия были одобрены городской межведомственной комиссией по наименованию под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что улица Академика Харитона появится на месте безымянного проезда в Троицке, рядом с Калужским шоссе, где расположен Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований (бывший филиал Института атомной энергии имени И. В. Курчатова).

Улица Академика Франка будет расположена также в Троицке и станет продолжением уже существующей улицы Академика Черенкова, где находятся Физический институт имени П. Н. Лебедева Академии наук СССР и Институт ядерных исследований Российской академии наук.

Юлий Борисович Харитон (1904-1996) - академик Академии наук СССР, один из крупнейших физиков-теоретиков и физикохимиков XX века. Он был основателем советской ядерной программы, руководил КБ-11 (Арзамас-16) в Сарове.

Илья Михайлович Франк (1908-1990) - выдающийся ученый в области физической оптики, нейтронной и ядерной физики. Вместе со своими коллегами Павлом Черенковым и Игорем Таммом в 1958 году получил Нобелевскую премию за открытие и описание свечения, вызванного заряженной частицей в прозрачной среде, так называемого эффекта Вавилова-Черенкова. Этот эффект помог создать новый метод детектирования и измерения скорости высокоэнергетических ядерных частиц.