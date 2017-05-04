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Два человека пострадали при пожаре в квартире на западе Москвы

Москва
4 мая, 10:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Возгорание было ликвидировано в 8:56 мск

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Возгорание произошло на втором этаже жилого дома на западе Москвы, пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Два человека пострадали в пожаре в жилом доме на Мичуринском проспекте, сейчас их осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт пожара.

"4 мая в 08:38 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Мичуринский проспект, дом 16, возгорание произошло в квартире на втором этаже жилого дома. Площадь пожара составила около 15 кв. метров".

В ГУ МЧС отметили, что с выше расположенных этажей были спасены шесть человек, а в 08:56 пожар был ликвидирован.

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