Два человека пострадали при пожаре в квартире на западе Москвы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Возгорание произошло на втором этаже жилого дома на западе Москвы, пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Два человека пострадали в пожаре в жилом доме на Мичуринском проспекте, сейчас их осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт пожара.

"4 мая в 08:38 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Мичуринский проспект, дом 16, возгорание произошло в квартире на втором этаже жилого дома. Площадь пожара составила около 15 кв. метров".

В ГУ МЧС отметили, что с выше расположенных этажей были спасены шесть человек, а в 08:56 пожар был ликвидирован.