Два человека пострадали при пожаре в квартире на западе Москвы

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Возгорание произошло на втором этаже жилого дома на западе Москвы, пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Два человека пострадали в пожаре в жилом доме на Мичуринском проспекте, сейчас их осматривают медики", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт пожара.
"4 мая в 08:38 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Мичуринский проспект, дом 16, возгорание произошло в квартире на втором этаже жилого дома. Площадь пожара составила около 15 кв. метров".
В ГУ МЧС отметили, что с выше расположенных этажей были спасены шесть человек, а в 08:56 пожар был ликвидирован.