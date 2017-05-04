Власти Москвы объявили конкурсы на организацию питания для 1 млн школьников

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Власти столицы объявили 37 конкурсов на организацию питания в школах Москвы. Победителям предстоит разработать ежедневное меню и организовать питание для 1 млн учащихся, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.

"В рамках закупочных процедур участникам конкурса необходимо будет разработать ежедневное меню и организовать питание для 1 млн учащихся Москвы. Всего будет организовано 37 конкурсов", - отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, при выборе подрядчиков большее количество баллов получит тот участник, который предложит для экспертной оценки большее количество школьных меню, с учетом пищевых предпочтений юных москвичей. Победители торгов должны будут также обеспечить питьевой режим обучающихся образовательных организаций Москвы.

В свою очередь председатель городского экспертно-консультативного совета родительской общественности Людмила Мясникова добавила, что школы будут выступать в качестве самостоятельных заказчиков и смогут сами выбирать состав школьного меню. "Проделанная подготовительная работа должна позволить выбрать добросовестных поставщиков питания для наших детей. У школьников теперь появится возможность выбора меню - это предусмотрено условиями конкурса", - сказала она.

По мнению руководителя столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дёгтева, качество предоставления услуг, а также эффективность проведения торгов обеспечит стандартизация закупочных процедур, в частности разработанный в Москве единый типовой комплект конкурсной документации, которую должен предоставить участник.

"Для эффективного контроля качества закупаемых услуг по организации питания в столице разработан стандартизированный типовой комплект конкурсной документации. Эта мера призвана минимизировать со стороны подрядчиков риск предоставления некачественных услуг, со стороны заказчиков - возможности для манипуляции в процедуре отбора победителей торгов", - пояснил он.