Власти Москвы планируют строить разные виды паркингов в ходе реновации пятиэтажного фонда

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Власти Москвы намерены строить различные виды паркингов в ходе реновации жилищного фонда столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радио "Комсомольская правда".

"Мы будем создавать максимум плоскостных парковок, но, конечно, будем строить и подземные паркинги, и наземные, потому что у подземных паркингов цена очень высокая, а у наземных гораздо ниже. Весь набор парковок будет: подземные, наземные и плоскостные", - сказал мэр.

Ранее Собянин рассказывал, что для домов, которые построят по программе реновации жилого фонда столицы, будут разработаны индивидуальные архитектурные проекты. Кроме того, для новых кварталов разработают качественные проекты благоустройства.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 20 лет.

Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м, на что могли пойти 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы). Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.