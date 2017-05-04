Москвичи смогут выбрать спортивные дисциплины для уроков физкультуры в школах

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Москвичам предложили выбрать спортивные дисциплины, которые могут быть включены в программу уроков физкультуры в школах. Об этом сообщили в пресс-службе "Активный гражданин".

"С 4 мая в проекте горожане смогут высказать свое мнение о том, какие спортивные дисциплины должны быть представлены в программе уроков физической культуры в школах. Среди вариантов: гандбол, плавание, фитнес, йога, спортивные танцы, боевые искусства и настольный теннис. Также активные граждане могут предложить собственный вариант ответа", - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время школьники занимаются физической культурой не реже трех раз в неделю. Как правило, ученикам преподают базовые виды спорта: гимнастику с основами акробатики, легкую атлетику, спортивные игры и лыжную подготовку. Программы занятий разрабатываются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, однако они могут быть доработаны каждой школой.

Учебное заведение имеет право разработать рабочую программу для уроков физической культуры и включить в нее другие виды спорта в зависимости от своих возможностей.