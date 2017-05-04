Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москвичи смогут выбрать спортивные дисциплины для уроков физкультуры в школах

Москва
4 мая, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

В программу уроков физкультуры в школах могут включить гандбол, плавание, фитнес, йогу, спортивные танцы, боевые искусства или настольный теннис

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Москвичам предложили выбрать спортивные дисциплины, которые могут быть включены в программу уроков физкультуры в школах. Об этом сообщили в пресс-службе "Активный гражданин".

"С 4 мая в проекте горожане смогут высказать свое мнение о том, какие спортивные дисциплины должны быть представлены в программе уроков физической культуры в школах. Среди вариантов: гандбол, плавание, фитнес, йога, спортивные танцы, боевые искусства и настольный теннис. Также активные граждане могут предложить собственный вариант ответа", - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время школьники занимаются физической культурой не реже трех раз в неделю. Как правило, ученикам преподают базовые виды спорта: гимнастику с основами акробатики, легкую атлетику, спортивные игры и лыжную подготовку. Программы занятий разрабатываются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, однако они могут быть доработаны каждой школой.

Учебное заведение имеет право разработать рабочую программу для уроков физической культуры и включить в нее другие виды спорта в зависимости от своих возможностей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
8
Световое шоу "Письма Победы" в Москве
8
"Хрупкий мир": в Москве проходит чемпионат по скульптуре из песка
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
2
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
3
Россия ограничила денежные переводы на Украину
4
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
5
Путин открыл в Кремле крест в память о великом князе Сергее Александровиче
6
Украинский суд разрешил Януковичу участвовать в процессе по видеосвязи
7
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
Темы дня
Загрузка...
Реклама