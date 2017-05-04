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В центре Москвы хулиган избил охранника рюмочной рекламным штендером

Москва
4 мая, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Дебошир избил охранника одного из заведений в центре столицы рекламным штендером. Об этом ТАСС сообщил замначальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

"В полицию поступило сообщение о драке на Солянке. Заявитель рассказал, что неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес охраннику одного из заведений телесные повреждения рекламным штендером", - сообщил он.

Сотрудники полиции задержали хулигана, им оказался 36-летний житель столицы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

По данным информированного источника, потерпевший работал охранником в рюмочной "Бухучет".

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