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Северный вестибюль станции метро "Южная" закрывали для проверки бесхозного рюкзака

Москва
4 мая, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Проверка с использованием металлодетекторов и служебно-розыскных собак показала, что предмет не представляет опасности

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции временно закрывали северный вестибюль станции "Южная" Серпуховско- Тимирязевской линии для проверки обнаруженного бесхозного рюкзака. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Примерно в 11:58 мск при обходе платформы станции метро "Южная" сотрудниками УВД на Московском метрополитене был обнаружен бесхозный рюкзак. Полицейскими было принято решение о закрытии северного вестибюля для безопасности граждан и его проверки", - сказал он.

По словам Мышляева, бесхозный предмет был осмотрен с использованием металлодетекторов и служебно-розыскных собак. "Проверка заняла 10 минут, рюкзак опасности не представляет", - отметил он.

"В настоящее время вестибюль открыт для пассажиров подземки, на движение поездов инцидент не повлиял", - сказал пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене.

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