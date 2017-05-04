Северный вестибюль станции метро "Южная" закрывали для проверки бесхозного рюкзака

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции временно закрывали северный вестибюль станции "Южная" Серпуховско- Тимирязевской линии для проверки обнаруженного бесхозного рюкзака. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
"Примерно в 11:58 мск при обходе платформы станции метро "Южная" сотрудниками УВД на Московском метрополитене был обнаружен бесхозный рюкзак. Полицейскими было принято решение о закрытии северного вестибюля для безопасности граждан и его проверки", - сказал он.
По словам Мышляева, бесхозный предмет был осмотрен с использованием металлодетекторов и служебно-розыскных собак. "Проверка заняла 10 минут, рюкзак опасности не представляет", - отметил он.
"В настоящее время вестибюль открыт для пассажиров подземки, на движение поездов инцидент не повлиял", - сказал пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене.