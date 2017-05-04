Театр Михаила Швыдкого планирует поставить мюзикл про телевидение

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. "Московский театр мюзикла", которым руководит Михаил Швыдкой, планирует поставить в будущем сезоне музыкальный спектакль про телевидение. Об этом Швыдкой сообщил журналистам на пресс-брифинге в Москве.

По его словам, это будет "оригинальный мюзикл про телевизионный конкурс, про телевидение". "Мы работаем с рядом авторов", - сказал Швыдкой. При этом на вопрос, будет ли это спектакль о "Евровидении", он ответил, что создатели "стараются избежать прямых аллюзий".

Швыдкой добавил, что им хотелось бы создать социальный мюзикл. "А лучше всего такие темы раскрывает именно отношение общества к телевидению", - пояснил он. При этом худрук театра отметил, что премьера спектакля состоится не в этом, а в следующем театральном сезоне - то есть уже в 2018 году.

Ранее стало известно, что осенью 2017 года "Театр мюзикла" переедет в центр Москвы, в здание театра "Россия". В настоящее время он располагается во "Дворце культуры имени С. П. Горбунова". Реконструированное здание "Горбушки" под новым названием "Московский театр мюзикла" открылось премьерой спектакля "Времена не выбирают" 21 февраля 2012 года. Также в репертуаре театра - "Растратчики", "Жизнь прекрасна", "Все о Золушке", рок-опера "Преступление и наказание", мюзикл "Принцесса цирка". Постановки театра отмечены тремя театральными премиями "Золотая маска".