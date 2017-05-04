Суд взыскал более 116 млн рублей с осужденного за неуплату налогов предпринимателя

Капризов, Светлаков и Береглазов не вошли в заявку сборной России по хоккею на ЧМСпорт 4 мая, 17:43
Мозякин: сборная России по хоккею хорошо готова к первому матчу на ЧМ со шведамиСпорт 4 мая, 17:41
Экспертный совет Минспорта признал удовлетворительными итоги сезона у фигуристов РФСпорт 4 мая, 17:20
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы IIМеждународная панорама 4 мая, 17:15
Фонд "Росконгресс" и РЭЦ будут сотрудничать в деле продвижения бренда "Сделано в России"Новости партнеров 4 мая, 17:14
Айдамиров: вопрос переименования "Терека" будет рассмотрен в ближайшее времяСпорт 4 мая, 17:08
Гендиректор "Терека": клуб продлит контракт с полузащитником Олегом ИвановымСпорт 4 мая, 17:07
Встреча Аббаса и Путина пройдет в Сочи 11 маяМеждународная панорама 4 мая, 17:03
ПГК в I квартале 2017 года увеличила объем погрузки на Приволжской желдороге на 17%Транспорт 4 мая, 17:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы взыскал более 116 млн рублей с предпринимателя, осужденного за уклонение от уплаты налогов. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд удовлетворил гражданский иск прокурора Восточного административного округа Москвы в интересах РФ к А. Сорокину о возмещении причиненного им ущерба. С осужденного взыскана сумма ущерба в размере 116,699 млн рублей", - сказали в суде.
Сорокин являлся генеральным директором ЗАО "Антекстрой", на него возлагалась обязанность исчисления и уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль компании. "Противоправные действия Сорокина привели к уменьшению суммы НДС, подлежащей исчислению к уплате в бюджет Российской Федерации на сумму 116 млн 699 тысяч 198 рублей. В силу ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред", - отметили в суде.
Измайловский суд Москвы ранее признал Сорокина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 ("Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, в особо крупном размере") УК РФ, и приговорил к крупному штрафу.