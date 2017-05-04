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Суд взыскал более 116 млн рублей с осужденного за неуплату налогов предпринимателя

Москва
4 мая, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Ранее осужденный предприниматель Сорокин являлся генеральным директором ЗАО "Антекстрой"

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы взыскал более 116 млн рублей с предпринимателя, осужденного за уклонение от уплаты налогов. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил гражданский иск прокурора Восточного административного округа Москвы в интересах РФ к А. Сорокину о возмещении причиненного им ущерба. С осужденного взыскана сумма ущерба в размере 116,699 млн рублей", - сказали в суде.

Сорокин являлся генеральным директором ЗАО "Антекстрой", на него возлагалась обязанность исчисления и уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль компании. "Противоправные действия Сорокина привели к уменьшению суммы НДС, подлежащей исчислению к уплате в бюджет Российской Федерации на сумму 116 млн 699 тысяч 198 рублей. В силу ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред", - отметили в суде.

Измайловский суд Москвы ранее признал Сорокина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 ("Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, в особо крупном размере") УК РФ, и приговорил к крупному штрафу.

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