Москвичи смогут совместить наблюдение за звездным небом с концертом органной музыки

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Московский планетарий этим летом продолжит серию концертов на крыше в Парке неба. Как сообщили в пресс-службе планетария, 7 июля на крыше учреждения установят настоящий орган.
"Посетители планетария смогут совершить музыкальное путешествие по трем мегаполисам мира: Парижу, Нью-Йорку и Буэнос-Айресу. Оркестр Belcanto представит cлушателям новое, органное звучание джазовых композиций Гершвина, произведений Джо Дассена, Видора, Шарля Азнавура, Пьяццоллы, Косма, Моринелли", - отметили в пресс-службе.
Концерт начнется в 21:00 мск и продолжится наблюдениями в телескопы за звездами и планетами. Астрономы обещают, что в ясную погоду в этот вечер можно будет увидеть Луну, Сатурн и Юпитер со спутниками Европой, Ганимедом, Каллисто и Ио.
Продолжительность концерта и наблюдений составит 1 час.