Прокуратура направила в суд дело участника акции 26 марта в Москве, избившего полицейского

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении участника несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы Станислава Зимовца, избившего сотрудника полиции, направлено в Тверской суд столицы. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника несанкционированного митинга, проходившего 26 марта на Пушкинской площади в Москве, Станислава Зимовца. Он обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, 26 марта Зимовец на Пушкинской площади в ходе несанкционированного массового мероприятия применил в отношении сотрудника правоохранительных органов насилие, не опасное для жизни и здоровья.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщали о завершении расследования в отношении троих участников несанкционированной акции 26 марта в Москве.