Число взыскиваемых московскими приставами штрафов выросло в этом году в 1,5 раза

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Число взыскиваемых московскими приставами административных штрафов в этом году выросло в 1,5 раза. Об этом сообщил официальный представитель Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве Тимур Коробицын.
"В 2016 году на исполнение поступило более 4 млн 541 тыс. исполнительных документов, а в 2017 году (по данным) на 1 мая - более 2 млн 300 тыс. исполнительных документов", - сообщил он.
Столичное управление ФССП России открыло седьмой по счету специализированный межрайонный отдел по взысканию административных штрафов. Он будет заниматься взысканиями штрафов в Южном административном округе столицы.