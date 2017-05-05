Военные песни и стихи будут звучать в московском метро в День Победы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Праздничная программа запланирована в московском метро в честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, с 7 по 9 мая в переходах и на эскалаторах будут звучать военные песни и стихи, в кассах можно будет приобрести тематические проездные билеты, а форму сотрудников украсят георгиевские ленточки.

"С 7 по 9 мая на эскалаторных наклонах, в переходах и кассовых залах метро запланированы трансляции стихов и песен. Для пассажиров будут звучать более полусотни песен о войне, в том числе "День Победы", "Смуглянка", "Катюша" и "Темная ночь". Прозвучат десятки стихотворений советских поэтов: Константина Симонова, Евгения Евтушенко, Владимира Высоцкого, Давида Самойлова, Юлии Друниной", - сказал он.

В пассажирских зонах станций метрополитена ко Дню Победы разместят более 800 праздничных плакатов и стикеров, еще пять тысяч стикеров появятся в вагонах подвижного состава.

"В преддверии праздника и в День Победы форму всех сотрудников метрополитена украсят георгиевские ленточки. Кроме того, на стойках "Живое общение" 9 мая пассажирам раздадут памятные открытки. Также в День Победы на некоторых площадках метрополитена с праздничной программой выступят участники проекта "Музыка в метро", - отметил заммэра.

В честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне будет выпущено 600 тыс. тематических проездных билетов "Единый" - их можно будет приобрести 8 и 9 мая. На лицевой стороне билета изображена символика праздника - георгиевская ленточка, цифра "9" и надпись "С Днем Победы!".