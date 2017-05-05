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Солнечно и до 16 градусов тепла будет в столичном регионе

Москва
5 мая, 6:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Предстоящей ночью столбики термометров покажут 5-7 градусов тепла, в Подмосковье - от 3 до 8 градусов

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Антициклон продолжит удерживать в Московском регионе солнечную, сухую, но ветреную и прохладную погоду. Об этом сообщили в Росгидромете. "При переменной облачности сегодня вновь обойдется без осадков. В Москве будет 12-14, по области - от 11 до 16 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, но опять без осадков. В столице столбики термометров покажут 5-7 градусов, в Подмосковье будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Днем в субботу местами пройдет небольшой дождь, в Москве воздух прогреется до 16-18, по области - до 14-19 градусов тепла. Ветер северо- западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

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