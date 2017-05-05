Заммэра Москвы: чаще всего нарушаются правила парковки на Цветном бульваре и Петровке

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Власти Москвы составили список улиц, где автомобилисты чаще всего нарушают правила парковки. Как сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, самыми проблемными в части нарушений оказались Цветной бульвар и улица Петровка.
"Составлен список улиц, где чаще всего нарушают правила парковки. Наибольшее количество нарушений было зафиксировано на Цветном бульваре. С начала года отсюда было перемещено около полутора тысяч неправильно припаркованных автомобилей", - сказал Ликсутов.
Далее идет улица Петровка (1423 автомобиля), Пресненская набережная (1381 автомобиль), проспект Мира (1318 автомобилей) и Профсоюзная улица (1308 автомобилей).
"Просим автовладельцев быть более внимательными, оставлять автомобили только в разрешенных местах, чтобы не создавать препятствий пешеходам и другим участникам дорожного движения", - отметил заммэра.
По его словам, ежедневно в столице перемещаются на штрафстоянки порядка 800 автомобилей. При этом в сутки по Москве передвигаются около 3,6 млн единиц личного автотранспорта.
Сотрудники ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" перемещают автомобили, нарушающие правила дорожного движения, по решению Московской административной дорожной инспекции или ГИБДД. Всю информацию об эвакуации автомобилей можно узнать по телефону контакт-центра "Московский транспорт": +7 (495) 539-54-54.