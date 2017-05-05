Похолодание снизило активность клещей в Москве

Шарапова сыграет с Лучич-Барони на турнире в Мадриде после снятия РадваньскойСпорт 5 мая, 15:07
Возможное ограничение чартеров в Турцию будет касаться только рейсов из Москвы в АнтальюЭкономика и бизнес 5 мая, 14:46
Главный тренер "Зенита" Луческу опроверг информацию об интересе к нему "Галатасарая"Спорт 5 мая, 14:40
Путин переговорит с генпрокурором и главой МВД о правах геев в СКФООбщество 5 мая, 14:33
Тренер сборной Латвии Хартли определится с клубом после окончания ЧМ по хоккеюСпорт 5 мая, 14:32
Движение транспорта ограничат около аэропорта Шереметьево с 10 мая по 31 июляОбщество 5 мая, 14:23
Более 115 тыс. литров пива и 70 тыс. сосисок будет продано в Кельне во время ЧМ по хоккеюСпорт 5 мая, 14:18
Александр Медведев: Шипачев существенно проиграл в деньгах при переходе в клуб НХЛ "Вегас"Спорт 5 мая, 14:17
Банк "Югра" начал консультацию с ЦБ РФ по итогам техсбояНовости партнеров 5 мая, 14:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Похолодание снизило активность клещей, с начала года в городе зафиксировано чуть более 60 обращений горожан к медикам по поводу укусов этих насекомых. Как сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева, случаев клещевого энцефалита в этом сезоне не было.
"В связи с холодной весенней погодой, сезон активности клещей в Москве в этом году начался позже обычного. С начала года зафиксировано всего 62 обращения граждан в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей. Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом не зафиксировано", - сообщила Андреева на совещании по оперативным вопросам в мэрии.
Клещевой баррелиоз (болезнь Лайма) был диагностирован у 50 москвичей. Все случаи завозные, то есть заражение произошло не на территории города.
Значительный вклад в профилактику инфекционных заболеваний, передающихся клещами, вносят акарицидные обработки зон отдыха, парков, лесопарков и кладбищ. В текущем году от клещей обработано уже 284 га городских территорий, включая парки "Сокольники", "Фили", Измайловский лесопарк, парк на Поклонной горе и другие.
В поликлиниках открыты 106 прививочных пунктов, где москвичи, планирующие поездки в регионы, неблагополучные по клещевому энцефалиту, могут сделать прививки, гарантирующие отсутствие заболевания даже в случае контакта с инфицированными клещами. С начала этого года прививочная кампания охватила 6 тыс. человек.