Похолодание снизило активность клещей в Москве

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Похолодание снизило активность клещей, с начала года в городе зафиксировано чуть более 60 обращений горожан к медикам по поводу укусов этих насекомых. Как сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева, случаев клещевого энцефалита в этом сезоне не было.

"В связи с холодной весенней погодой, сезон активности клещей в Москве в этом году начался позже обычного. С начала года зафиксировано всего 62 обращения граждан в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей. Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом не зафиксировано", - сообщила Андреева на совещании по оперативным вопросам в мэрии.

Клещевой баррелиоз (болезнь Лайма) был диагностирован у 50 москвичей. Все случаи завозные, то есть заражение произошло не на территории города.

Значительный вклад в профилактику инфекционных заболеваний, передающихся клещами, вносят акарицидные обработки зон отдыха, парков, лесопарков и кладбищ. В текущем году от клещей обработано уже 284 га городских территорий, включая парки "Сокольники", "Фили", Измайловский лесопарк, парк на Поклонной горе и другие.

В поликлиниках открыты 106 прививочных пунктов, где москвичи, планирующие поездки в регионы, неблагополучные по клещевому энцефалиту, могут сделать прививки, гарантирующие отсутствие заболевания даже в случае контакта с инфицированными клещами. С начала этого года прививочная кампания охватила 6 тыс. человек.