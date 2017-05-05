Москвичи смогут познакомиться с бытом времен Великой Отечественной войны в парке "Фили"

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. У москвичей появиться возможность познакомиться с бытом времен начала Великой Отечественной войны 9 мая в столичном парке "Фили". Об этом сообщили в пресс-службе парка.
"Парк "Фили" перенесет посетителей в довоенное время, воссоздаст жизнь того времени: чем увлекались москвичи, какую одежду предпочитали, что любили слушать и как проводили досуг", - сказали в пресс-службе. Кроме того, гости прочувствуют атмосферу и военного времени, увидят выступления агитационных бригад, услышат рассказы о войне, добавили там.
С 12:00 до 19:00 мск в парке будут проходить бесплатные мастер-классы, дети смогут поиграть с аниматорами в дворовые игры военных лет. Пройдут выступления ансамбля песни и пляски, певцов. "В них примут участие народная актриса РСФСР Ирина Мирошниченко, Екатерина Бабич, Петр Аниканов, народный артист России Александр Пятков, Ксения Кармазина", - уточнил собеседник агентства.
В преддверии Дня Победы, 7 мая, в парке "Фили" пройдет спортивный праздник, участники которого посвятят свои достижения ветеранам Великой Отечественной войны. Пройдут турниры по шахматам и шашкам, настольному теннису, соревнования по игре в дартс и семейные старты (преодоление полосы препятствий на время - ред.), турнир по армрестлингу, мастер-класс по стритболу. Кроме того, любой желающий сможет сдать нормативы комплекса "Готов к труду и обороне". Начало мероприятия в 12:00 мск.
Концертная программа на 9 мая запланирована и в парке 50-летия Октября, другой подведомственной территории ГАУК "Парк культуры и отдыха "Фили". Она пройдет с 13:00 до 19:00 мск, с 13:00 до 15:00 мск в парке будет работать полевая кухня.
В городе в майские праздники пройдет более 300 мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Среди них более 120 концертов, 60 акций памяти, 26 выставок, 25 спортивных мероприятий. Завершится День Победы праздничным салютом в 22:00 мск на 35 городских площадках, включая 19 парков столицы и территорию ВДНХ.