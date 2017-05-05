На трассе Москва - Петербург под Тверью разберут мост и введут ограничения до 30 ноября

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ТВЕРЬ, 5 мая. /ТАСС/. Мост через реку Цна в Вышневолоцком районе Тверской области на федеральной трассе М-10 Москва - Санкт-Петербург закрыт с 5 мая до 30 ноября на реконструкцию. Как сообщили ТАСС в управлении автомобильной магистрали, на участке будет введена временная схема движения и ограничение скорости до 40 км/ч.
"С 5 мая по 30 ноября будет закрыт мост через реку Цна в Вышневолоцком районе на трассе М-10. Движение будет осуществляться по временной схеме - для этого построена объездная дорога и мост, где будет введено ограничение скорости в 40 км/ч", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что переправа построена более 60 лет назад и нуждается в реконструкции. "В процессе ремонта мост будет полностью разобран. До конца текущего года также планируется ремонт еще двух мостов через Цнинский и Тверецкий каналы в том же районе", - заключили в управлении.
Федеральная трасса М-10 "Россия" - дорога федерального значения, связывающая между собой Москву и Санкт-Петербург. Участок трассы в городе Вышний Волочек Тверской области считается одним из самых проблемных, так как на нем расположен светофор, из-за чего там зачастую образовывались многокилометровые заторы. В настоящее время вокруг города открыт объездной путь - участок платной трассы М-11.