Мэр Москвы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в канун Дня Победы. На церемонии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, председатель Мосгордумы, глава городской организации ветеранов войны и труда и председатель московского комитета ветеранов войны.

Собянин возложил красные гвоздики и венки, затем он прошел к памятнику маршала Жукова, где также возложил цветы.

Могила Неизвестного солдата - памятник-символ в честь воинов, погибших в боях при защите своей страны. К Могиле Неизвестного Солдата в Москве возлагают венки и цветы в память о погибших за Россию на полях сражений. Здесь же отдают дань памяти героям руководители делегаций иностранных государств во время визитов в РФ.