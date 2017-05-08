Мэр Москвы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в канун Дня Победы. На церемонии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, председатель Мосгордумы, глава городской организации ветеранов войны и труда и председатель московского комитета ветеранов войны.
Собянин возложил красные гвоздики и венки, затем он прошел к памятнику маршала Жукова, где также возложил цветы.
Могила Неизвестного солдата - памятник-символ в честь воинов, погибших в боях при защите своей страны. К Могиле Неизвестного Солдата в Москве возлагают венки и цветы в память о погибших за Россию на полях сражений. Здесь же отдают дань памяти героям руководители делегаций иностранных государств во время визитов в РФ.