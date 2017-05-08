В "Мосводосток" поступило более 20 заявок на ликвидацию подтоплений на улицах города

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. "Мосводосток" получил более 20 заявок на ликвидацию скопления воды на столичных улицах из-за сильного дождя и мокрого снега. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"По данным на 13:00 мск в диспетчерскую поступило 24 заявки на скопление воды", - отметили в пресс-службе. С последствиями непогоды в настоящее время сражаются более 1,1 тыс. коммунальщиков.

"Задействовано 386 бригад, что составляет 1,16 тыс. человек, а также 289 единиц техники, в том числе и специальной", - уточнили в пресс-службе.

Осадки в Москве продолжатся до утра вторника. Только за ночь в столице выпало порядка 20% месячной нормы осадков. В течение дня уровень осадков может увеличиться на треть майской нормы - на 10-15 мм.

Аналогичная ситуация сложилась и в Подмосковье: минувшей ночью на востоке области от Черустей до Каширы выпало от 8 до 11 мм осадков. На юго-западе, в районе Наро-Фоминска - до 17 мм.

Ожидается, что 9 мая в тыловой части циклона появятся прояснения, дожди ослабеют и перейдут в разряд кратковременных. Впрочем, ветер усилится и достигнет 12-15 м/с с порывами.