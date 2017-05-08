Победителем конкурса "Московская весна a cappella" стала группа из Франции

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Вокальная группа Opus Jam из Франции стала обладателем Гран-при первого международного конкурса акапельного пения "Московская весна a cappella", который проходил с 28 апреля по 7 мая в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". Об этом ТАСС сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Она приветствовала зрителей, которые собрались, несмотря на ненастную погоду, на гала-концерте в Парке Горького, где были подведены итоги конкурса. Сергунина сообщила, что "в дни "Московской весны a cappella" площадки фестиваля посетили более 4 млн человек, в рамках конкурса участники исполнили 8 тысяч песен". Замэра выразила мнение, что "это начинание найдет свое продолжение".

Победителем в категории "Малые вокальные группы", где соревновались коллективы насчитывающие от одного до трех человек, победителем стала группа Fool Moon из Венгрии. В категории "Средние вокальные группы" - коллектив из Сингапура Micappella. Московский хор Honey Jazz Choir победил в категории "Большие вокальные группы".

Приз зрительских симпатий достался сразу шести исполнителям и вокальным коллективам из Москвы, Красноярска и Воронежа.

Сергунина также сообщила, что по количеству участников и площадок конкурс "Московская весна a cappella", наряду с подобными событиями в США и Австрии, вошел в число крупнейших в мире. На участие в нем поступило более 250 заявок из 12 стран.