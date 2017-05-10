Строительство водопровода для поселения в Новой Москве завершится в этом году

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Строительство водопровода длиной почти 3,5 км до поселения Марушкинское Новой Москвы завершится в этом году, сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий города.

"Жители Новой Москвы получат чистую питьевую воду из водопровода АО "Мосводоканал", который протянут из старых районов столицы в новые округа вдоль Боровского шоссе", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Владимира Жидкина.

Он отметил, что сейчас в поселениях Новой Москвы используют воду из подземных источников, которая не соответствует нормативам. Прокладка систем водоснабжения в ТиНАО обеспечит жителей качественной питьевой водой.

По словам Жидкина, работы по проектированию и строительству водопровода финансируются из городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы.

"В дальнейшем водовод позволит организовать централизованное водоснабжение от системы московского водопровода поселений Марушкинское, Кокошкино, Филимонковское и Московский", - заключил Жидкин.