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Строительство водопровода для поселения в Новой Москве завершится в этом году

Москва
10 мая, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Прокладка систем водоснабжения в ТиНАО обеспечит жителей качественной питьевой водой

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Строительство водопровода длиной почти 3,5 км до поселения Марушкинское Новой Москвы завершится в этом году, сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий города.

"Жители Новой Москвы получат чистую питьевую воду из водопровода АО "Мосводоканал", который протянут из старых районов столицы в новые округа вдоль Боровского шоссе", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Владимира Жидкина.

Он отметил, что сейчас в поселениях Новой Москвы используют воду из подземных источников, которая не соответствует нормативам. Прокладка систем водоснабжения в ТиНАО обеспечит жителей качественной питьевой водой.

По словам Жидкина, работы по проектированию и строительству водопровода финансируются из городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы.

"В дальнейшем водовод позволит организовать централизованное водоснабжение от системы московского водопровода поселений Марушкинское, Кокошкино, Филимонковское и Московский", - заключил Жидкин.

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