На севере Москвы обнаружены склады с поддельным алкоголем

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Полицейские обнаружили на севере Москвы склады с немаркированной алкогольной продукцией, изъято свыше 330 тыс. бутылок, предназначенных для продажи. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Александр Князев.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции провели обыски складских помещений, расположенных на улице Кирпичные Выемки, в результате которых обнаружили и изъяли около 330 тыс. бутылок с немаркированным алкоголем, предназначенным для сбыта", - сказал Князев.

Обыски проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Подмосковья, у которого в машине было изъято 3 тыс. бутылок поддельного алкоголя стоимостью свыше 500 тыс. рублей.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление канала поставки контрафактной алкогольной продукции. Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, - лишение свободы на срок до шести лет.