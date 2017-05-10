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ДОТы времен Великой Отечественной войны восстановлены в московском парке Фили

Москва
10 мая, 12:42 UTC+3

В годы войны через территорию парка проходила одна из оборонительных линий

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Восстановленные долговременные огневые точки (ДОТ) времен Великой Отечественной войны стали доступны для осмотра посетителями московского парка Фили. С этого лета там будет начинаться экскурсионный маршрут, посвященный событиям 1941-1945 гг., сообщили в пресс-службе парка.

"В парке Фили состоялось торжественное открытие двух памятников Великой Отечественной войны - ДОТ, реконструированных и восстановленных по инициативе администрации парка Фили. Уже с этого лета отсюда будет начинаться экскурсионный маршрут, благодаря которому новое поколение сможет узнать о ходе военных действий, о подвиге, совершенном их прадедами и всем советским народом, победившем в Великой Отечественной войне, и воочию соприкоснуться с историей своей Родины", - пояснили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, в годы войны через территорию нынешнего парка "Фили" проходила одна из оборонительных линий.

Спустя много лет после окончания войны исследователями-энтузиастами было обнаружено несколько ДОТов. Администрация парка решила восстановить их в качестве памятника подвигу солдат и тружеников тыла, оборонявших столицу.

Парк культуры и отдыха Фили расположен на западе Москвы и занимает площадь в 280 га. Ежегодно его посещают более 7,5 млн человек. На территории парка находятся Кунцевское городище, одно из древнейших укрепленных поселений Москвы ХІ века, ансамбль усадьбы Нарышкиных в Кунцеве XVII-XIX веков.

В настоящее время парк также обладает современной инфраструктурой, включая реконструированную набережную, летний кинотеатр, шахматный клуб, стационарные спортивные площадки, детский городок аттракционов и экстремальный веревочный парк.

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