Движение по эстакаде над МЦК в районе ЗИЛа запустят в августе

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Строители завершают возведение автомобильной эстакады через пути Московского центрального кольца (МЦК) в районе ЗИЛа и планируют запустить движение уже в конце лета. Об этом сообщается на портале городского комплекса градостроительной политики и строительства.
"Уже в конце августа мы планируем запустить по эстакаде автомобильное движение", - приводятся на портале слова начальника управления департамента строительства Москвы Василия Десяткова. По его словам, длина сооружения составит 537 метра, ширина - чуть более 20 метров.
"Эстакада станет продолжением будущей центральной магистрали территории ЗИЛа. Она возьмет на себя основные потоки автотранспорта, разгрузив тем самые набережные и местную дорожную сеть", - пояснил Десятков. Он добавил, что эстакада протянется от проспекта Андропова в центральную часть территории бывшего завода им. Лихачева.